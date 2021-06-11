МВД выступило с идеей сделать техосмотр добровольным

МВД предложило отменить обязательный техосмотр для личных автомобилей, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

Добровольный техосмотр может распространиться только на легковые машины, которые не участвуют в перевозках. Такси, грузовиков, машин предприятий и организаций, а также автобусов это нововведение не коснется, цитирует РИА Новости Черникова.

По мнению главы ГИБДД, автомобилисты сами заинтересованы в исправности своей машины и должны проходить техосмотр добровольно. Ведомство предлагает внести изменения в в законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения».

Черников отметил, что сейчас значительная часть водителей оплачивает услугу по проведению техосмотра только для того, чтобы беспроблемно оформить полис ОСАГО, диагностика при этом не производится.