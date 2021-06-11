Новосибирец на электросамокате попал под уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о наезде мужчины на электросамокате на ребенка, дошкольник попал в больницу с переломом, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следствием установлено, что 9 мая в парке «Центральный» Новосибирска мужчина, данные о личности которого устанавливаются, на электросамокате на высокой скорости наехал на ребенка, который гулял в парке с родителями. У шестилетнего ребенка произошел открытый перелом большеберцовой кости со смещением, это тяжкий вред здоровью человека.

Мужчина после наезда на ребенка скрылся с места происшествия. Родители вызвали скорую медицинскую помощь, ребенка оперировали в Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или арест на полгода.