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Новосибирец на электросамокате попал под уголовное дело

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи возбудили уголовное дело о наезде мужчины на электросамокате на ребенка, дошкольник попал в больницу с переломом, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следствием установлено, что 9 мая в парке «Центральный» Новосибирска мужчина, данные о личности которого устанавливаются, на электросамокате на высокой скорости наехал на ребенка, который гулял в парке с родителями. У шестилетнего ребенка произошел открытый перелом большеберцовой кости со смещением, это тяжкий вред здоровью человека.

Мужчина после наезда на ребенка скрылся с места происшествия. Родители вызвали скорую медицинскую помощь, ребенка оперировали в Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или арест на полгода.

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Новосибирск #ЧП #ДТП
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