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Школы и детские сады «заминировали» в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Администрация ряда школ и детских садов в Новосибирске получила в пятницу письма по электронной почте о взрывчатке, якобы находящейся в зданиях. Сотрудников и детей эвакуировали, на местах работают специализированные службы, сообщила пресс-служба областного правительства.

Утром в пятницу родители дошколят получили сообщения от сотрудников учреждений, что детей в садик приводить не надо — поступило сообщение о взрывчатке в здании. По данным аппарата областной антитеррористической комиссии, подобную информацию отправили в другие детские сады, а также школы города.

Детей и сотрудников эвакуировали. Представители экстренных и специализированных служб выехали на места, и сейчас обследуют здания. Правоохранительные органы выясняют, кто отправлял сообщения.

Это не первый случай «минирования» детских учреждений в Новосибирской области. Так, в апреле и в мае несколько школа и детских садов также получали сообщения о «минировании». До этого неизвестные информировали о взрывчатке и в других учреждениях: судах, банках, метрополитене.

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