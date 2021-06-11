Киркорова и Даву потребовали привлечь к принудительным работам

Общественное движение «Ветераны России» потребовало привлечь к принудительным работам или лишению свободы организаторов и участников премии Муз ТВ. Особое внимание обратили на певца Филиппа Киркорова, блогеров Даву и Даню Милохина, сообщило ООД «Ветераны России».

«Компания "блогеров-артистов" ради хайпа переходит все границы моральных и этических норм. Они транслируют поведение вседозволенности и безнаказанности», — говорится в сообщении.

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Возмущение «Ветеранов России» вызвало поведение и внешний вид артистов на премии Муз ТВ, которая прошла 4 мая. Киркоров и Дава пришли на мероприятие как пара и имитировали молодоженов в окружении десятка полуголых мужчин. Милохин появился на красной дорожке в костюме, который состоял из брючного костюма и короткого розового платья.

Представители общественного движения обратились к генеральному прокурору РФ и председателю СКР с просьбой провести проверку в отношении организатора (телеканал МУЗ ТВ) и участников премии «блогеров-артистов».

«Ветераны России» требуют привлечь участников премии Филиппа Киркорова, Даву, Даню Милохина и других к принудительным работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Также общественное движение предложило урегулировать конфликт представителям шоу-бизнеса внутри.

«Заслуженные артисты, продюсеры, каналы, блоги, музыкальные радиостанции обязаны договориться между собой и не допускать растлевателей до эфиров и никуда их не приглашать», —говорится в сообщении «Ветеранов России».