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Оператор «Северного потока — 2» заявил о достройке первой нитки

Источник:
ТАСС
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Фото: © Nord Stream AG

Морская часть первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершена —морские секции газопровода соединены между собой, сообщает оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Трубоукладку закончили 4 июня, 10 июня сделали захлест — уложенные со стороны Германии и России морские секции газопровода соединены между собой. С 11 июня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом, уточнили ТАСС в Nord Stream 2 AG.

В компании добавили, что необходимые пусконаладочные работы на первой нитки газопровода будут осуществлены «в течение следующих нескольких месяцев».

Трубоукладочные работы по морской части второй нитки газопровода продолжаются. Работы ведутся в соответствии с необходимыми разрешениями, добавили в компании.

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