Штамм опасного вируса выкрали на Украине

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Украинские следователи изучают дело об утечке штамма вируса ньюкаслской болезни птиц, хранившегося в Национальном центре штаммов микроорганизмов, сообщает пресс-служба Генпрокурора Украины.
В присвоении образцов вируса подозревают экс-сотрудницу Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов.
«Бывшая сотрудница <…> присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах, независимо от государственных границ», — говорится в сообщении.
По данным следствия, женщина хранила украденные образцы дома в холодильнике и планировала продать их. При обыске флаконы изъяли.
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