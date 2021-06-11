Штамм опасного вируса выкрали на Украине

Украинские следователи изучают дело об утечке штамма вируса ньюкаслской болезни птиц, хранившегося в Национальном центре штаммов микроорганизмов, сообщает пресс-служба Генпрокурора Украины.

В присвоении образцов вируса подозревают экс-сотрудницу Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов.

«Бывшая сотрудница <…> присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах, независимо от государственных границ», — говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина хранила украденные образцы дома в холодильнике и планировала продать их. При обыске флаконы изъяли.