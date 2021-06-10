Новосибирцы увидели краткое мгновение затмения. ФОТО

Частное солнечное затмение произошло в четверг, жители Новосибирска отстояли большую очередь у телескопов, но увидеть затмение удалось не всем, потому что солнце выглядывало из-за солнца только на пару мгновений.

Солнечное затмение было кольцеобразным. Такие затмения происходят тогда, когда Луна находится достаточно далеко от Земли, чтобы полностью перекрыть Солнце, то есть, расстояние от Земли до Луны в момент затмения превышает длину конуса тени Луны, которая в среднем составляет 374 тысяч километров. Это приводит к формированию кольца света вокруг Луны.

Но вид кольца можно было наблюдать только в полосе затмения, которая проходила по малонаселенным территориям крайнему востоку России, по Северному Ледовитому океану, а также по западу Гренландии и Канады.

Большая часть России, включая Новосибирск, увидела частное затмение. Уже около 18.06, когда началось затмение, на площади Калинина собралось не менее 60 человек. Длинные очереди выстроились к телескопам. Но пасмурная погода испортила наблюдение. Только пару раз солнце выглянуло из-за туч, а затем небо полностью заволокло облаками.