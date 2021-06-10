НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Новосибирцы увидели краткое мгновение затмения. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
157 0

Частное солнечное затмение произошло в четверг, жители Новосибирска отстояли большую очередь у телескопов, но увидеть затмение удалось не всем, потому что солнце выглядывало из-за солнца только на пару мгновений.

Солнечное затмение было кольцеобразным. Такие затмения происходят тогда, когда Луна находится достаточно далеко от Земли, чтобы полностью перекрыть Солнце, то есть, расстояние от Земли до Луны в момент затмения превышает длину конуса тени Луны, которая в среднем составляет 374 тысяч километров. Это приводит к формированию кольца света вокруг Луны.


Но вид кольца можно было наблюдать только в полосе затмения, которая проходила по малонаселенным территориям крайнему востоку России, по Северному Ледовитому океану, а также по западу Гренландии и Канады.

Большая часть России, включая Новосибирск, увидела частное затмение.  Уже около 18.06, когда началось затмение, на площади Калинина собралось не менее 60 человек. Длинные очереди выстроились к телескопам. Но пасмурная погода испортила наблюдение. Только пару раз солнце выглянуло из-за туч, а затем небо полностью заволокло облаками.

Еще по теме
Внушительный отрыв протуберанца на Солнце сняли на видео
Полное солнечное затмение: как пройдет и где будет видно
Новосибирцам покажут солнечное затмение
Псаки узнает, зачем США ввели санкции против Роскосмоса
смотреть все
Новосибирск #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирцы увидели краткое мгновение затмения. ФОТО
Сибиряки поборются за звание лучшего дрифтера мира
Шесть самолетов МС-21 поставят покупателю в 2022 году
Внушительный отрыв протуберанца на Солнце сняли на видео
Самое популярное
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Грозы и град накроют Томскую область
Ростелеком объявил конкурс футбольных кричалок
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июня 22:00
(МСК)
Турция
Италия
12 июня 16:00
(МСК)
Уэльс
Швейцария
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • Алена Долина — 9 голосов
  • oleg4444 — 7 голосов
  • Андрей — 6 голосов
написать кричалку
О самом главном
На кого повлияет полное солнечное затмение?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

BadBoy91

ДА ЭТИ ПОДАЧКИ ДАЖЕ НЕ РЕАЛИЗУЮТ, ЭТО ЛИШЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДОПАРТИИ....

ERMOL33

Согласен, платить просто так это бред и в очередной раз подтверждает то что в управленцах сидят настоящие...

PRoSpekt

Бог с ними с фондами, но тогда дворцы на рублевке, гостиницы в Черногории, дворец в Геленджике, квартиры...

Nik3316

а ведь кто-то на этот бред поведется и проголосует за СР)))
Sibnet.Ru