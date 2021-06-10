Гигантскую базу паролей от популярных сайтов нашли в Сети

Огромная база данных, содержащая десятки миллионов паролей для входа в популярные сервисы, обнаружена в Сети. По предварительным данным, в ней содержатся данные 32 миллионов пользователей Facebook, Twitter, Amazon, Gmail и ряда других сервисов.

Базу нашли специалисты компании NordLocker, она находилась в открытом доступе. Ее размер — 1,2 ТБ. По предварительным данным, персональная информация была похищена при помощи неизвестного вируса, происхождение которого еще предстоит установить, пишет Ars Technica.

База данных получила название RockYou2021, в честь произошедшей в 2009 году утечки под названием RockYou. Всего в ней около 8,4 миллиарда единиц конфиденциальной информации, собранной в период с 2018 по 2020 год.

Популярный агрегатор утечек Have I Been Pwned уже обновили на основе обнаруженной базы, пользователям рекомендуют проверить свой адрес электронной почты, используемый для входа на разные платформы, чтобы узнать, не скомпрометирован ли он.