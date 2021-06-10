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Гигантскую базу паролей от популярных сайтов нашли в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Огромная база данных, содержащая десятки миллионов паролей для входа в популярные сервисы, обнаружена в Сети. По предварительным данным, в ней содержатся данные 32 миллионов пользователей Facebook, Twitter, Amazon, Gmail и ряда других сервисов.

Базу нашли специалисты компании NordLocker, она находилась в открытом доступе. Ее размер — 1,2 ТБ. По предварительным данным, персональная информация была похищена при помощи неизвестного вируса, происхождение которого еще предстоит установить, пишет Ars Technica.

База данных получила название RockYou2021, в честь произошедшей в 2009 году утечки под названием RockYou. Всего в ней около 8,4 миллиарда единиц конфиденциальной информации, собранной в период с 2018 по 2020 год.

Популярный агрегатор утечек Have I Been Pwned уже обновили на основе обнаруженной базы, пользователям рекомендуют проверить свой адрес электронной почты, используемый для входа на разные платформы, чтобы узнать, не скомпрометирован ли он.

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Топ комментариев

BadBoy91

ДА ЭТИ ПОДАЧКИ ДАЖЕ НЕ РЕАЛИЗУЮТ, ЭТО ЛИШЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДОПАРТИИ....

ERMOL33

Согласен, платить просто так это бред и в очередной раз подтверждает то что в управленцах сидят настоящие...

PRoSpekt

Бог с ними с фондами, но тогда дворцы на рублевке, гостиницы в Черногории, дворец в Геленджике, квартиры...

Nik3316

а ведь кто-то на этот бред поведется и проголосует за СР)))
Sibnet.Ru