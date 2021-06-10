Telegram и Facebook оштрафовали за отказ удалять запрещенный контент

Мировой суд Таганского района Москвы признал Telegram и Facebook виновными в совершении административного правонарушения. По версии судьи, мессенджер и соцсеть не удалили посты о митингах в России.

По двум протоколам Telegram получил штрафы по 2 миллиона рублей, еще по двум — по 3 миллиона. В отношении Facebook также рассмотрели четыре протокола — два по 5 миллионов, еще два — 3 миллиона и 4 миллиона рублей, передает «Интерфакс».

Таким образом, по четырем протоколам Facebook назначен штраф в размере 17 миллионов рублей, а Telegram предстоит выплатить российскому государству 10 миллионов рублей по статье 13.41 КоАП РФ (непринятие мер по ограничению доступа к информации).

Роскомнадзор ранее сообщил, что с 11 февраля составил административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.