Российский Су-35 перехватил шпионский самолет США

Российский истребитель Су-35 перехватил самолет-разведчик RC-135 ВВС США в районе восточных границ страны, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 10 июня. Американский самолет приближался к российской границе, после перехвата RC-135 развернулся и стал удаляться от государственной границы России.
«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — подчеркнули военные.
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