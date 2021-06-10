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Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе», — написал он в Facebook.

Причиной смерти Ларисы Шойгу стал инсульт после коронавирусной инфекции. Шойгу была депутатом Госдумы с 2007 года, она представляла Туву, Хакасию и Красноярский край. Она собиралась баллотироваться в Госдуму в этом году.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан Республики Тыва. У нее медицинское образование. С 1976 по 1998 год она работала в Республиканской психиатрической больнице Тувы. Потом стала первым заместителем министра здравоохранения республики.

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