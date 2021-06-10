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«Яндекс» обновил поисковый сервис

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © WikiFido

Компания «Яндекс» обновила свой поисковый сервис, изменения касаются поиска по видео, рекомендаций, быстрых ответов и отзывов. Кроме того, «Яндекс» показал новый дизайн главной страницы.

Так, в поиске увеличено количество быстрых ответов, чтобы пользователь получил больше информации по запросу без переходов по ссылкам, а видео, подходящее по запросу, поисковый движок теперь включает с того места, где находится нужная информация.

В поиске появилась «умная» камера, которая умеет переводить тексты и сканировать. При наведении на предмет она предложит варианты, где найти похожий. По запросам типа «что посмотреть?» или «что почитать?» появились рекомендации.

Кроме этого, в отзывах об организациях формируется сводка, в которой обобщаются отзывы людей, а записи ботов и проплаченные тексты при этом отфильтровываются на основе умного алгоритма.

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