УЕФА потребовал убрать слоган «Героям слава» с формы Украины

Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) еще раз проанализировал форму сборной Украины на Евро-2020 и обязал ее убрать лозунг «Героям слава», сообщила пресс-служба УЕФА.

Сборная Украины собралась на Евро-2020 выступать в футболках, на которых нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертание Украины с Крымом в составе. Российский футбольный союз направил обращение в союз, так как посчитал, что в презентации формы есть определенные политические посылы.

В УЕФА отметили, что карта Украины, на который также был изображен Крым, не нарушает правил, а вот сочетание лозунгов «Слава Украине» и «Героям Слава» «явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение».

«Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», — приводит РИА Новости позицию УЕФА.