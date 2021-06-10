Шесть самолетов МС-21 поставят покупателю в 2022 году

Корпорация «Иркут» в 2022 году поставит авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), шесть самолетов МС-21-310 с российскими двигателями, сообщил руководитель службы маркетинга и продаж гражданской авиатехники корпорации Кирилл Будаев.

Самолет МС-21 — ближне- и среднемагистральный российский лайнер. На образец МС-21-300 установлены американские двигатели, а модель МС-21-310 оснащена российским двигателем ПД-14. Первому покупателю поставят модели с отечественными двигателями.

По словам Будаева, по самолету «полным ходом» проводятся сертификационные испытания. Корпорация «очень плотно работает» с авиаперевозчиком «Россия», с которым уже составила «огромный план» по подготовке и вводу в эксплуатацию и раскатке самолетов в первые годы, пишут известия со ссылкой на слова руководителя службы маркетинга.

Он сообщил, что опытный МС-21-310 находится на стадии заводских доводочных испытаний и планирует перелететь на МАКС-2021, где будет участвовать в летной программе.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 22 мая, что аналогов МС-21 у конкурентов России в ближайшее время не будет. По его словам, самолет является лучшим в своем классе, проходит испытания и скоро станет перевозить пассажиров.