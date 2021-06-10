Охоту птицы за козленком сняли на видео в Красноярском крае

Фотоловушка в Саяно-Шушенском заповеднике засняла уникальное
видео, на котором хищная птица охотится на детенышей сибирского горного козла,
унести козленка не удалось, потому что самка закрыла собой малыша, сообщает пресс-служба
заповедника «Саяно-Шушенский».
Сибирский горный козел — обычный вид для Саяно-Шушенского
заповедника. Весной, с апреля по май, у самок сибирского горного козла
появляется потомство – по одному или по два козленка. В этот период мамаши с
козлятами держатся недалеко от водоемов, образуя группы.
Малыши-козероги – очень легкая добыча для хищников. Самки с молодняком тщательно прячутся от врагов, используя для укрытия заросли рододендрона и караганы, в которых прокладываются лабиринты ходов. Тем не менее, исходя из многолетних наблюдений научных сотрудников Саяно-Шушенского заповедника, до годовалого возраста доживает не более четверти новорожденных козлят.
На кадрах с фотоловушки видно, что пасущиеся самки
сибирского горного козла насторожились, затем хищная птица попыталась схватить
козленка, но попытка оказалась неудачной. В момент нападения козленок словно
«поднырнул» под самку, а та во время прыжка закрыла собой малыша. На
последующей записи заметно, что после неудачной охоты, птица продолжала кружить
возле стада козерогов, иногда снижаясь.