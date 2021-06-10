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Движение электросамокатов в Новосибирске ограничат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэрия Новосибирска подготовила правила, ограничивающие движение электросамокатов в городе, сообщил журналистам в четверг мэр Анатолий Локоть.

Согласно документу, на электросамокатах нельзя будет передвигаться по пешеходным дорожкам в парках и скверах. В этих зонах можно будет ездить по велодорожкам, но со скоростью не более 10 километров в час. Скорость на улицах с интенсивным движением ограничат до 15 километров в час, на тротуарах и во дворах – до 20 километров в час, на велодорожках – до 25 километров в час.

Парковки электросамокатов будет запрещено устанавливать на территории парков, скверов, проезжей части, автопарковках, газонах и тротуарах, если оставшаяся часть будет менее 2,5 метра.

«Надеемся, что на этой неделе соглашение будет подписано с компаниями Whoosh и Urent», – сказал Локоть на пресс-конференции.

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