Движение электросамокатов в Новосибирске ограничат

Мэрия Новосибирска подготовила правила, ограничивающие движение электросамокатов в городе, сообщил журналистам в четверг мэр Анатолий Локоть.

Согласно документу, на электросамокатах нельзя будет передвигаться по пешеходным дорожкам в парках и скверах. В этих зонах можно будет ездить по велодорожкам, но со скоростью не более 10 километров в час. Скорость на улицах с интенсивным движением ограничат до 15 километров в час, на тротуарах и во дворах – до 20 километров в час, на велодорожках – до 25 километров в час.

Парковки электросамокатов будет запрещено устанавливать на территории парков, скверов, проезжей части, автопарковках, газонах и тротуарах, если оставшаяся часть будет менее 2,5 метра.

«Надеемся, что на этой неделе соглашение будет подписано с компаниями Whoosh и Urent», – сказал Локоть на пресс-конференции.