Прусикин вслед за Таюрской опубликовал пикантное фото

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram фотографию из бани, где позирует в крошечных плавках.

«С мужиками в бане. Не однозначно звучит, да?» — подписал музыкант пикантное фото. В комментариях его коллега по группе и возлюбленная Софья Таюрская отправила смайлик с сердечками в глазах.

Ранее Таюрская опубликовала серию эротических фотографий, на которых позирует в воде в прозрачном белье.

В начале июня Таюрская и Прусикин публично признались, что между ними роман. Пара рассказала, что чувства между ними вспыхнули внезапно, а раньше их отношения связывала только работа и дружба.