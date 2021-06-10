Евро-2020 начнется матчем Италии против Турции

Стартует 16-й чемпионат Европы по футболу — 2020. Групповой этап турнира в пятницу, 11 июня откроет матч сборных Турции и Италии.

Сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира 2018 года, но в отборочном этапе к Евро команда, возглавляемая Роберто Манчини, одержала десять побед из десяти.

Турция в квалификации на чемпионат Европы заняла второе место в группе вслед за чемпионами мира французами. Команда Шенола Гюнеша пропустила всего три мяча.

Италия занимает седьмое место в рейтинге УЕФА, Турция — 29-е. Ранее на чемпионатах Европы команды встречались трижды, и всегда победителем всегда итальянская «Скуадра Адзурра». Но два последних матча между сборными завершились с одинаковым счетом 1:1.

Начало матча Италия — Турция по расписанию: 22:00 мск.

Где смотреть: прямая трансляция — Первый канал, в записи — «Матч!».

«Сборная Италии не проигрывает с 2018 года, а в 2021-м вообще не пропускает. Но Турция однозначно сильнее, чем большинство недавних соперников команды Роберто Манчини», — прокомментировал корреспондент УЕФА Паоло Меникуччи.

Главный тренер турецкой сборной Манчини охарактеризовал свою команду как очень сильную с прекрасной техникой и физической мощью. Итальянский Гюнеш заявил, что для его подопечных матч будет невероятно важен, «ничья или победа изменят положение в группе».

По оценке букмекеров, фаворит матча — сборная Италии. Сделать ставку на ее победу можно с коэффициентом 1.57. Шансы Турции оцениваются коэффициентом 7.60. На ничейный исход матча предлагают коэффициент 3.90.

Помимо Италии и Турции, в группе А Евро-2020 играют также команды Швейцарии и Уэльса.