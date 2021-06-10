НАВЕРХ
Чемпионат Европы по футболу 2020
11 июня — 11 июля 2021 года
Партнер спецпроекта
Турнирная таблица Календарь Новости Конкурс прогнозов Конкурс кричалок
Трансформируй свое ТВ
300 телеканалов
Тысячи фильмов
Концерты и караоке
Радио и аудиокниги
Подключить «Трансформер»
ЧЕ-2020
Футбольные прогнозы
Сделать прогноз Сочинить кричалку

Евро-2020 начнется матчем Италии против Турции

Источник:
Sibnet.ru
644 0
Стартует 16-й чемпионат Европы по футболу — 2020. Групповой этап турнира в пятницу, 11 июня откроет матч сборных Турции и Италии.

Сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира 2018 года, но в отборочном этапе к Евро команда, возглавляемая Роберто Манчини, одержала десять побед из десяти. 

Турция в квалификации на чемпионат Европы заняла второе место в группе  вслед за чемпионами мира французами. Команда Шенола Гюнеша пропустила всего три мяча.

Италия занимает седьмое место в рейтинге УЕФА, Турция — 29-е. Ранее на чемпионатах Европы команды встречались трижды, и всегда победителем всегда итальянская «Скуадра Адзурра». Но два последних матча между сборными завершились с одинаковым счетом 1:1.

Начало матча Италия — Турция по расписанию: 22:00 мск.
Где смотреть: прямая трансляция — Первый канал, в записи — «Матч!».

«Сборная Италии не проигрывает с 2018 года, а в 2021-м вообще не пропускает. Но Турция однозначно сильнее, чем большинство недавних соперников команды Роберто Манчини», — прокомментировал корреспондент УЕФА Паоло Меникуччи.

Главный тренер турецкой сборной Манчини охарактеризовал свою команду как очень сильную с прекрасной техникой и физической мощью. Итальянский Гюнеш заявил, что для его подопечных матч будет невероятно важен, «ничья или победа изменят положение в группе».

По оценке букмекеров, фаворит матча — сборная Италии. Сделать ставку на ее победу можно с коэффициентом 1.57. Шансы Турции оцениваются коэффициентом 7.60. На ничейный исход матча предлагают коэффициент 3.90.

Помимо Италии и Турции, в группе А Евро-2020 играют также команды Швейцарии и Уэльса.

Еще по теме
Семин предсказал России выход в плей-офф Евро-2020
УЕФА потребовал убрать слоган «Героям слава» с формы Украины
Путина не задела новая форма сборной Украины по футболу с Крымом
Евро-2020: когда и с кем сыграет Россия
смотреть все
ЕВРО 2020 #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ядерный прорыв: под Томском построят реактор будущего
Новосибирцы увидели краткое мгновение затмения. ФОТО
Сибиряки поборются за звание лучшего дрифтера мира
Шесть самолетов МС-21 поставят покупателю в 2022 году
Самое популярное
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Ростелеком объявил конкурс футбольных кричалок
Грозы и град накроют Томскую область
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июня 22:00
(МСК)
Турция
Италия
12 июня 16:00
(МСК)
Уэльс
Швейцария
Весь календарь
конкурс прогнозов
сделать прогноз
Картина дня
Определено место встречи Путина и Байдена
Российский Су-35 перехватил шпионский самолет США
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Гигантскую базу паролей от популярных сайтов нашли в Сети
О самом главном
На кого повлияет полное солнечное затмение?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
33
МИД посчитал санкции против России «вечными»
30
ФБК и «Штабы Навального» признали экстремистскими организациями
29
Депутаты придумали платить по 10 тысяч всем жителям просто так
28
Кремль прокомментировал процесс по делу гибели рейса МН17
24
Новосибирцы попросили Путина наказать инспектора, застрелившего парня
Sibnet.Ru