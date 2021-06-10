Российский флот начал крупные учения в Тихом океане

Россия начала масштабные учения в центральной части Тихого океана, участие в которых принимают до 20 надводных боевых кораблей и подводных лодок, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне», — говорится в сообщении

По данным военного ведомства, «корабельные тактические группы Тихоокеанского флота, совершив переход протяженностью около 4 тысяч километров из пунктов базирования и районов несения дежурства, произвели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач».

К учениям привлечено до 20 надводных боевых кораблей, в том числе флагман флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов».

Также в учениях задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолеты.