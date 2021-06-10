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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Niva Travel начали продавать еще в одной стране Европы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Внедорожник Lada Niva Travel начали продавать в Словакии, самая дешевая модель обойдется в 16,5 тысячи евро (1,5 миллиона рублей), сообщается на сайте дилера Autoprofit Group.

Салон Lada Zilina находится в городе Жилина. В нем продаются Lada Vesta, Lada Granta, Niva Legend. Теперь в линейке появилась Lada Niva Travel.

На рекламном ролике, опубликованным на YouTube, показаны Niva Travel в разных цветах кузова. В видео показывают экстерьер, салон, а также подкапотное пространство отечественных внедорожников.

Минимальная стоимость Niva Travel в Словакии составляет 16,5 тысячи евро (1,5 миллиона рублей по текущему курсу), а максимальная за топовое исполнение Luxe с пакетом Off-Road доходит до 18,9 тысячи евро (1,7 миллиона рублей). В России цена внедорожника варьируется от 779,9 тысячи до 941,9 тысячи рублей.

Lada Niva Travel, дебютировавшая в России в конце 2020 года, получила переднюю часть кузова в стиле кроссовера Toyota RAV4. Два года назад АвтоВАЗ объявил об уходе с европейского рынка из-за ужесточения эконорм, в которые отечественные машины не вписываются. Но частным импортерам удалось сертифицировать автомобили по актуальному стандарту «Евро-6» и продолжить продажи. Кроме Словакии, Niva Travel можно купить в Германии и Чехии.

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Топ комментариев

BadBoy91

ДА ЭТИ ПОДАЧКИ ДАЖЕ НЕ РЕАЛИЗУЮТ, ЭТО ЛИШЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДОПАРТИИ....

Uynachalnica

Идиотизм чистой воды! Мало того что цены взлетят, от "просто так", так и без этого бездельников кругом...

ERMOL33

Согласен, платить просто так это бред и в очередной раз подтверждает то что в управленцах сидят настоящие...

Nik3316

а ведь кто-то на этот бред поведется и проголосует за СР)))
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