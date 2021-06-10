Премьера третьего сезона «Содержанок» состоялась в Wink

Премьера третьего сезона «Содержанок», созданного компанией Start, состоялась в четверг, 10 июня. Первый эпизод сериала уже доступен для просмотра в видеосервисе Wink.

Третий сезон «Содержанок» состоит из 12 эпизодов, каждый из которых длится больше 45 минут. По словам актрисы Дарьи Мороз, исполняющей одну из главных ролей, зрителей ждет детективный бизнес-сюжет.

Смотреть третий сезон «Содержанок» в Wink

Сюжет «Содержанок» погружает зрителя в богемную жизнь состоятельных людей, в которой оказывается все совсем не гладко. Среди лицемерия и зависти, кажется, там нет места для любви. Следователь Лена Широкова попадает в светскую тусовку, и неизвестно, станет ли она «богатой куклой» или останется человеком.