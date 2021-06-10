Полис ОСАГО продадут без техосмотра

Документ о прохождении техосмотра при оформлении полиса ОСАГО станет ненужным с 22 августа. Сам техосмотр остается обязательным — с марта 2022 года за отсутствие диагностической карты будут штрафовать на 2 тысячи рублей.

Госдума в среду приняла во втором чтении поправки к законам «О безопасности дорожного движения» и «Об ОСАГО», которые широко не анонсировались. Автомобилистов ждет революционное изменение: из списка документов, необходимых для оформления ОСАГО, исключается диагностическая карта.

Поправки вступят в силу 22 августа 2021 года. Российский союз автостраховщиков прокомментировал «Коммерсанту», что поправки нужны для обеспечения «доступности ОСАГО»: «Это заложено в самом законе, где полис определен как "публичный договор", то есть страховщики обязаны вне зависимости ни от каких факторов осуществить продажу полиса».

С 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие техосмотра на автомобиль будут штрафовать на 2 тысячи рублей, при этом фиксация нарушений будет происходить с помощью автоматических камер. Это, считают в РСА, станет «серьезным стимулом» для автовладельцев пройти проверку.