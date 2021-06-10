НАВЕРХ
Актуальная тема
Дорожные войны
Актуальная тема
Дорожные войны
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Полис ОСАГО продадут без техосмотра

Источник:
Sibnet.ru
457 0
Фото: © Sibnet.ru

Документ о прохождении техосмотра при оформлении полиса ОСАГО станет ненужным с 22 августа. Сам техосмотр остается обязательным — с марта 2022 года за отсутствие диагностической карты будут штрафовать на 2 тысячи рублей.

Госдума в среду приняла во втором чтении поправки к законам «О безопасности дорожного движения» и «Об ОСАГО», которые широко не анонсировались. Автомобилистов ждет революционное изменение: из списка документов, необходимых для оформления ОСАГО, исключается диагностическая карта.

Поправки вступят в силу 22 августа 2021 года. Российский союз автостраховщиков прокомментировал «Коммерсанту», что поправки нужны для обеспечения «доступности ОСАГО»: «Это заложено в самом законе, где полис определен как "публичный договор", то есть страховщики обязаны вне зависимости ни от каких факторов осуществить продажу полиса».

С 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие техосмотра на автомобиль будут штрафовать на 2 тысячи рублей, при этом фиксация нарушений будет происходить с помощью автоматических камер. Это, считают в РСА, станет «серьезным стимулом» для автовладельцев пройти проверку.

Тема: Дорожные войны
Летняя резина: когда и как переобуваться
Водитель пожаловался на «штраф за тень»
ГИБДД захотела снизить скорость в городах до 30 км/ч
ГИБДД подсчитала число погибших в ДТП с электросамокатами
смотреть все
Авто #Автоправо #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Подросток проткнул голову палкой во время пробежки
Томичи с воздушными шариками собрались у суда в ожидании Кляйна
Пилот снял посадку самолета в аэропорту Красноярска
Елизавета II пожелала здоровья больной девочке из Бурятии
Самое популярное
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Грозы и град накроют Томскую область
Обсуждение (0)
Картина дня
Определено место встречи Путина и Байдена
ФБК и «Штабы Навального» признали экстремистскими организациями
Путина не задела новая форма сборной Украины по футболу с Крымом
Полис ОСАГО продадут без техосмотра
О самом главном
На кого повлияет полное солнечное затмение?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

BadBoy91

ДА ЭТИ ПОДАЧКИ ДАЖЕ НЕ РЕАЛИЗУЮТ, ЭТО ЛИШЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДОПАРТИИ....

ball-n-wall

Самцы в спешном порядке побежали вакцинироваться...

Uynachalnica

Идиотизм чистой воды! Мало того что цены взлетят, от "просто так", так и без этого бездельников кругом...

Nik3316

а ведь кто-то на этот бред поведется и проголосует за СР)))
Sibnet.Ru