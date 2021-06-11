Эксперты подсчитали среднюю стоимость отдыха на Байкале

Максимальный расход на одного путешественника в Иркутской области превысил 220 тысяч рублей, а минимальный составил около 2 тысяч, сообщила Sibnet.ru представитель Агентства по туризму Иркутской области.

Туристический сезон в 2020 году начался в Иркутской области поздно — сказались введенные весной и в начале лета ограничения из-за пандемии. Количество туристов сократилось на 48% по сравнению с 2019 годом — с 1,7 миллиона человек до 938 тысяч. Но те, кто сумел приехать, готовы были платить за путешествия, и порой оставлять внушительные суммы.

Так, согласно маркетинговому исследованию, вилка потребительских расходов на путешествие на одного человека составила: минимально — 2 тысячи рублей, максимально — 224 тысячи рублей. В среднем каждый турист оставил в области 29,4 тысячи рублей. И это без учета транспортных расходов до региона и обратно.

Специалисты рассчитывают, что летний туристический сезон 2021 года будет более многолюдным. Так, по оценкам агентства, в теплое время года в Иркутской области отдохнет порядка 680 тысяч туристов, с учетом того, что «ковидные» ограничения не будут ужесточать.