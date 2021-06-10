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Россия возобновила авиасообщение с восемью странами

Источник:
ТАСС
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Фото: © Группа компаний S7

Россия с 10 июня официально возобновляет авиасообщение с рядом стран, которое было прервано в прошлом году на фоне коронавируса, такое решение в конце мая принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Теперь российские авиакомпании смогут открыть прямые регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и в Хорватию. Также возможно чартерное авиасообщение с Албанией.

Почти на всех направлениях действует квота на полеты между Москвой и столицей другой страны — не чаще, чем два рейса в неделю (следовательно, по принципу паритета российская авиакомпания может выполнить два рейса и зарубежная еще два).

Квота в один рейс в неделю будет действовать для маршрутов Москва — Люксембург, Москва — Бейрут и Москва — Тирана, рассказали ТАСС в оперативном штабе.

Сейчас международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы.

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