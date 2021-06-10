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Потепление в Забайкалье повысит активность клещей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Erik_Karits / Pixabay License

Тенденция к потеплению в Забайкалье приведет как к положительным, так и отрицательным изменениям. Например, к увеличению активности энцефалитных клещей, сообщила пресс-служба краевого гидрометцентра.

Средняя температура воздуха в Забайкалье за последние 70 лет повысилась на 2,2 градуса. Но потепление, по данным синоптиков, ощущается в основном в феврале, марте и апреле. Это ведет как положительным, так и к отрицательным природным явлениям.

К отрицательным последствиям относится увеличение сроков активности клещей – переносчиков клещевого энцефалита. Также синоптики предупредили о потенциальной деградации многолетней мерзлоты и, как следствие, неустойчивость зданий и сооружений, построенных на мерзлотных грунтах.

Ужесточится засуха, увеличится количество лесных пожаров. Осадков станет больше, и многие территории затопит.

Но есть и положительные моменты, подчеркнули синоптики. Например, уменьшение отопительного периода, а значит и снижение затрат на производство тепловой и электроэнергии. Пересыхающие озера наполнятся водой, и восстановится экосистема (например, Торейские озера).

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