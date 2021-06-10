Первый круглосуточный пункт вакцинации открыли в Новосибирске

Первый круглосуточный пункт вакцинации начал работу в четверг, 10 июня на базе травмпункта поликлинического отделения больницы № 19, в этом пункте планируют делать прививку любой из трех запущенных в гражданский оборот вакцин против коронавируса при условии их наличия, сообщает Минздрав Новосибирской области.

Каждого обратившегося осмотрит врач. После того, как человек заполнит все необходимые документы, при отсутствии противопоказаний, медицинская сестра введет ему первый компонент вакцины и сразу запишет на повторную вакцинацию в нужный срок. Работает он на улице Героев Революции, 5.

«Пункт вакцинации будет работать круглосуточно в будни, в субботу, воскресенье и в праздничные дни. 12 июня, в День России, открыто. Есть те, кому график работы не позволяет пройти вакцинацию в часы работы поликлиник или торговых центров. Теперь у них будет возможность сделать прививку в абсолютно любое время», – сказал главный врач Городской клинической больницы № 19 Галина Давидович.

В Новосибирской области доступны три вида вакцин: Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), ЭпиВакКорона, КовиВак. Новые партии препаратов поступают регулярно.