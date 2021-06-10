Инспектора ДПС в Туве протащили на подножке машины 1,5 метра

Полицейский 1,5 километра провисел на подножке автомобиля нарушителя, а в это время водитель и пассажиры били его, сообщает МВД по Туве на странице «ВКонтакте».

После проверки документов сотрудник ГИБДД заметил, что водитель автомобиль «JAC T6» нетрезв. Мужчина проигнорировал требование пройти в машину инспектора, поспешно завел двигатель и решил скрыться от правоохранителей.

Инспектор ДПС предпринял попытку вытащить ключ из замка зажигания, но поднятое нетрезвым водителем боковое стекло зажало сотрудника полиции. На неоднократные требования остановить машину правонарушитель за рулем не реагировал и продолжал движение, создавая аварийную обстановку. Находившиеся в салоне нетрезвые водитель и пассажир били инспектора.



После полуторакилометровой погони автомобиль задержали в Кызыле. Участники нападения были задержаны и доставлены в дежурную часть полиции. Нарушителями закона оказались четверо мужчин и три женщины в возрасте от 25 до 30 лет.



В отношении водителя, 30-летнего безработного кызылчанина, собраны административные материалы по фактам отказа от прохождения освидетельствования (части 1 статьи 12.26 КоАП РФ) на состояние опьянения и движения во встречном направлении по дороге с односторонним движением (части 3 статьи 12.16 КоАП РФ).

Также по результатам проверки СУ СК России по Республике Тыва было возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.