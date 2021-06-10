Имя для малыша аппалуза пони выберут в Новосибирске

Новосибирский зоопарк объявил конкурс на имя для пятнистого малыша – мини аппалуза пони, который родился в конце апреля.

«29 апреля на свет появился этот чудесный малыш-мини аппалуза пони. До сих пор малыш без имени, и мы уверены, что вы сможете нам помочь придумать его», – написали сотрудники зоопарка в соцсетях.

Кличка может состоять из двух и более слов. Начинаться она должна на букву «Б», в словах должна быть еще одна такая же буква. Новосибирцы предложили в комментариях такие клички, как Бенедикт Камбербэтч, Бильбо Бэгинс, Багс Банни, бэби Бонни и даже Бирюзовый баклажан.

Аппалуза пони – порода чубарых лошадей, которая была выведена в Америке и происходит от лошадей индейцев. Большинство жеребят аппалуза рождается со светлыми шкурками, потом они линяют и теряют детскую шерсть, кроме серых лошадей, которые рождаются темными и постепенно светлеют.