Имя для малыша аппалуза пони выберут в Новосибирске

Новосибирский зоопарк объявил конкурс на имя для пятнистого малыша – мини аппалуза пони, который родился в конце апреля.
«29 апреля на свет появился этот чудесный малыш-мини аппалуза пони. До сих пор малыш без имени, и мы уверены, что вы сможете нам помочь придумать его», – написали сотрудники зоопарка в соцсетях.
Кличка может состоять из двух и более слов. Начинаться она должна на букву «Б», в словах должна быть еще одна такая же буква. Новосибирцы предложили в комментариях такие клички, как Бенедикт Камбербэтч, Бильбо Бэгинс, Багс Банни, бэби Бонни и даже Бирюзовый баклажан.
Аппалуза пони – порода чубарых лошадей, которая была выведена в Америке и происходит от лошадей индейцев. Большинство жеребят аппалуза рождается со светлыми шкурками, потом они линяют и теряют детскую шерсть, кроме серых лошадей, которые рождаются темными и постепенно светлеют.
ponhik78Кстати Путин уже отреагировал))) Полицейский на свободе, "оставшееся в живых" нападавшие за решёткой,...
TanathologЭто малолетнее зверье и без оружия загрызет.Нечего было за кобуру хвататься, нечего было сбегать, потом...
BadBoy91ДА ЭТИ ПОДАЧКИ ДАЖЕ НЕ РЕАЛИЗУЮТ, ЭТО ЛИШЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДОПАРТИИ....
ponhik78Сам факт нападения на полицейских уже является причиной! И плевать что там и кто по этому поводу думает.