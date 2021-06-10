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Имя для малыша аппалуза пони выберут в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский зоопарк объявил конкурс на имя для пятнистого малыша – мини аппалуза пони, который родился в конце апреля.

«29 апреля на свет появился этот чудесный малыш-мини аппалуза пони. До сих пор малыш без имени, и мы уверены, что вы сможете нам помочь придумать его», – написали сотрудники зоопарка в соцсетях.

Кличка может состоять из двух и более слов. Начинаться она должна на букву «Б», в словах должна быть еще одна такая же буква. Новосибирцы предложили в комментариях такие клички, как Бенедикт Камбербэтч, Бильбо Бэгинс, Багс Банни, бэби Бонни и даже Бирюзовый баклажан.

Аппалуза пони – порода чубарых лошадей, которая была выведена в Америке и происходит от лошадей индейцев. Большинство жеребят аппалуза рождается со светлыми шкурками, потом они линяют и теряют детскую шерсть, кроме серых лошадей, которые рождаются темными и постепенно светлеют.

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Жизнь #Звери
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ponhik78

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Tanatholog

Это малолетнее зверье и без оружия загрызет.Нечего было за кобуру хвататься, нечего было сбегать, потом...

BadBoy91

ДА ЭТИ ПОДАЧКИ ДАЖЕ НЕ РЕАЛИЗУЮТ, ЭТО ЛИШЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДОПАРТИИ....

ponhik78

Сам факт нападения на полицейских уже является причиной! И плевать что там и кто по этому поводу думает.
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