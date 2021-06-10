ФБК и «Штабы Навального» признали экстремистскими организациями

Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ), а также общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями, сообщает пресс-служба суда

«Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан", общественному движению "Штабы Навального"», — сообщили ТАСС в суде.

Суд ликвидировал некоммерческие организации ФБК и ФЗПГ и запретил деятельность общественного движения «Штабы Навального», добавили в суде. Там также подчеркнули, что решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций.

Представители ФБК обжалуют решение Мосгорсуда, заявила адвокат Валерия Ветошкина, представляющая интересы фонда. «Мы обжалуем сегодняшнее решение суда в течение 10 суток, отведенных нам законом», — сказала она.