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Слежку установят за денежными переводами из-за границы

Источник:
РБК
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Фото: © U.S. Marshals Service

Госдума приняли в третьем чтении закон, который запрещает гражданам России и российским юридическим лицам участвовать в работе нежелательных организаций по всему миру. Он также предусматривает отслеживание всех денежных переводов из-за границы.

Росфинмониторинг теперь сможет контролировать все денежные переводы некоммерческим организациям, гражданам и юридическим лицам из других стран, перечень которых будет позднее утвержден властями.

Этот закон также позволяет включать в список «нежелательных» любую иностранную или международную неправительственную структуру в случае, если она выступала посредником при проведении операций с организацией, которая уже признана в России нежелательной.

При этом работа неправительственных и некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа, в России уже ограничивается. В частности, 272-ФЗ, известный как «закон Димы Яковлева», содержит статью о приостановке деятельности НКО, получающих деньги из США.

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ponhik78

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