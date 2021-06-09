Xiaomi Mi 12 получит экран iPhone

Xiaomi оснастит свой перспективный флагман Mi 12 качественно новым дисплеем на базе панели OLED по технологии LTPO. Аналогичный экран получат iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Такой дисплей будет иметь адаптивную частоту обновления, которая может меняться в диапазоне от 1 до 120 Гц с шагом в 1 Гц. Панели по технологии LTPO также отличаются меньшим временем отклика и более низким энергопотреблением.

Согласно данным инсайдеров, Xiaomi Mi 12 также получит быструю зарядку HyperCharge, анонсированную компанией несколько дней назад. Она позволяет передавать 200 Вт мощности по проводу и 120 Вт беспроводным способом.

Производством дисплеев по технологии LTPO занимается компания Samsung. Первые смартфоны с экранами подобного типа появятся на рынке в сентябре 2021 года, ими станут iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Выход Xiaomi Mi 12 ожидается до конца 2021 года.