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МВД раскритиковало снижение лимита скорости в городах

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

МВД не поддерживает идею снизить максимально допустимую скорость движения в городах до 30 километров в час, заявил глава ведомства Михаил Черников.

«МВД категорически против сегодня снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 километров в час в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 километров в час», — сказал он.

По словам Черникова, такие инициативы нацелены не на повышение безопасности на дорогах, а на взимание дополнительных штрафов с автомобилистов. Авторам идеи он предложил самим попробовать соблюдать такие ограничения для понимания их абсурдности.

Ранее ГИБДД поддержала инициативу снижения скорости на улицах городов с 60 километров в час до 30 километров в час индивидуально для каждой улицы. Такая скорость резко снижает вероятность гибели пешеходов при наезде, указывают авторы предложения.

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