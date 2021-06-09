МВД раскритиковало снижение лимита скорости в городах

МВД не поддерживает идею снизить максимально допустимую скорость движения в городах до 30 километров в час, заявил глава ведомства Михаил Черников.

«МВД категорически против сегодня снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 километров в час в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 километров в час», — сказал он.

По словам Черникова, такие инициативы нацелены не на повышение безопасности на дорогах, а на взимание дополнительных штрафов с автомобилистов. Авторам идеи он предложил самим попробовать соблюдать такие ограничения для понимания их абсурдности.

Ранее ГИБДД поддержала инициативу снижения скорости на улицах городов с 60 километров в час до 30 километров в час индивидуально для каждой улицы. Такая скорость резко снижает вероятность гибели пешеходов при наезде, указывают авторы предложения.