Биткоин впервые официально признали платежным средством

Биткоин стал официальным платежным средством в Сальвадоре, соответствующий закон утвердил парламент страны. Для создания инфраструктуры под платежи в криптовалюте отведено 90 дней.

Принятие биткоинов к оплате станет обязательным в стране. Глава Сальвадора Найиб Букеле подчеркнул, что криптовалюта будет законным платежным средством наравне с долларом США, который является официальным платежным средством в государстве.

Согласно закону, теперь цены в Сальвадоре могут устанавливаться в биткоинах, также в криптовалюте можно будет уплачивать налоговые отчисления. Обмен биткоинов не будет облагаться налогом, при этом обмениваться на доллары биткоины будут по рыночному курсу.

Также правительство планирует создать официальный кошелек для криптовалюты с гарантированным объемом биткоинов, чтобы гарантировать для граждан возможность автоматического и мгновенного обмена цифровой валюты на доллар США.

До 2000 года официальной валютой Сальвадора являлся названный в честь Христофора Колумба колон. С 1 января 2001 года законным платежным средством в стране был признан доллар США, который после этого стал единственной валютой в стране.