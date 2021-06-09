НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Биткоин впервые официально признали платежным средством

Источник:
РБК
234 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Биткоин стал официальным платежным средством в Сальвадоре, соответствующий закон утвердил парламент страны. Для создания инфраструктуры под платежи в криптовалюте отведено 90 дней.

Принятие биткоинов к оплате станет обязательным в стране. Глава Сальвадора Найиб Букеле подчеркнул, что криптовалюта будет законным платежным средством наравне с долларом США, который является официальным платежным средством в государстве.

Согласно закону, теперь цены в Сальвадоре могут устанавливаться в биткоинах, также в криптовалюте можно будет уплачивать налоговые отчисления. Обмен биткоинов не будет облагаться налогом, при этом обмениваться на доллары биткоины будут по рыночному курсу.

Также правительство планирует создать официальный кошелек для криптовалюты с гарантированным объемом биткоинов, чтобы гарантировать для граждан возможность автоматического и мгновенного обмена цифровой валюты на доллар США.

До 2000 года официальной валютой Сальвадора являлся названный в честь Христофора Колумба колон. С 1 января 2001 года законным платежным средством в стране был признан доллар США, который после этого стал единственной валютой в стране.

Еще по теме
Деньги порадовали россиян сильнее крепкой семьи
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии планов отключать Россию
Депутаты придумали платить по 10 тысяч всем жителям просто так
Мировой экономике предсказали рекордный отскок
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Матчи России на Евро-2020 покажут в Новосибирске на большом экране
Четверо пострадали при взрыве на угольном разрезе в Бурятии
Заморозки придут в Томскую область
Кузбасский кот-боксер стал звездой TikTok
Самое популярное
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Грозы и град накроют Томскую область
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин запустил гигантский завод по переработке природного газа
Госдума запретила уравнивание ролей СССР и Германии
МВД раскритиковало снижение лимита скорости в городах
Биткоин впервые официально признали платежным средством
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
32
МИД посчитал санкции против России «вечными»
27
Кремль прокомментировал процесс по делу гибели рейса МН17
25
Путин посоветовал смириться с существованием России
24
Новосибирцы попросили Путина наказать инспектора, застрелившего парня
24
Депутаты придумали платить по 10 тысяч всем жителям просто так
Sibnet.Ru