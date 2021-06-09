Путин запустил гигантский завод по переработке природного газа

Президент России Владимир Путин дал старт началу производства на Амурском газоперерабатывающем заводе «Газпрома», одним из крупнейших в мире по переработке природного газа, сообщает сайт Кремля.

Завод расположен в районе города Свободный на Дальнем Востоке, его сырьем является газ из трубопровода «Сила Сибири». Стоимость строительства оценивается в 950 миллиардов рублей, предприятие сможет перерабатывать 42 миллиарда кубометров газа ежегодно.

«С выходом на полную мощность он станет одним из самых больших предприятий в мире по переработке природного газа и крупнейшим по производству гелия — газа, который востребован в целом ряде ключевых, высокотехнологичных отраслей»,— сказал Путин.

Глава государства отметил, что проект имеет особое значение для российской экономики. Выход завода на полную мощность ожидается в 2025 году. Кроме товарного газа, на заводе будут выпускать гелий, этан, пропан, бутан, а также пентан-гексановую фракцию.

На первом этапе запущены две линии, всего их будет шесть. После выхода завода на полную проектную производительность на предприятие начнет покрывать примерно треть текущего мирового потребления гелия.