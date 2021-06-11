Фильм «Марафон желаний» покажут на Первом канале

Телепремьера фильма «Марафон желаний» с Аглаей Тарасовой состоится на Первом канале 12 июня, сообщила пресс-служба телеканала.
Действие «Марафона желаний» разворачивается в течение суток в относительно замкнутом пространстве аэропорта. Мастер по маникюру Марина Гамынина мчится в Ханты-Мансийск в буквальном смысле на встречу к своему счастью. Точнее к коучу по формулировке запросов во Вселенную. У Марины есть 7 желаний, которые просто обязаны сбыться. Однако пересадка в Пулково и неожиданная встреча вносят свои коррективы в планы девушки.
В основе сюжета «Марафона желаний» сразу несколько реальных историй. Застрявшая в аэропорту девушка, которая наблюдает за бесконечным пассажирским потоком и сама попадает в разные истории, это подруга режиссера и продюсер фильма Светлана Устинова.
Главную роль в фильме сыграла Аглая Тарасова, также в «Марафоне желаний» снялись Кирилл Нагиев, Мария Миногарова, Александр Гудков, Яна Троянова, Павел Деревянко, Юлия Ауг, Екатерина Варнава, Макар Запорожский, Алина Недобитко.
Премьера комедийной мелодрамы состоится 12 июня в 21.20 на Первом канале.
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