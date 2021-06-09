Госдума запретила уравнивание ролей СССР и Германии

Госдума приняла закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Документ подготовили по поручению президента Владимира Путина.

В пояснительной записке к документу говорится, что в последнее время в СМИ регулярно публикуются и передаются в эфир уничижительные высказывания, где действия советского руководства и армии отождествляются с преступлениями нацизма и солдат вермахта.

Принятие законопроекта не позволит зарабатывать политический капитал на принижении подвига советского народа и спекуляциях вокруг победы в Великой Отечественной войне, отмечают разработчики закона.

При этом законодатели подчеркивают, что возможность для исторических изысканий и научных дискуссий по этой теме сохранится.