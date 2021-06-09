Сдающие жилье в аренду ответят за буйных квартирантов

Собственники жилых и нежилых помещений будут отвечать за арендаторов, нарушающих тишину в многоквартирном доме и портящих имущество — поправки в Жилищный кодекс пошли первое чтение, сообщила пресс-служба Госдумы.

Жилищный кодекс будет дополнен новой статьей, по которой собственник жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме обязан обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан любыми лицами, допущенными в принадлежащее ему помещение.

«Не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме в ночное время. Временной интервал, в течение которого не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме, устанавливается законом субъекта Российской Федерации», — говорится в документе.

При этом не считаются нарушением тишины звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека (плач ребенка, звук воды в инженерных системах, звук шагов при обычной ходьбе и другие), а также спасательные, аварийно-восстановительные и иные неотложные работы, связанные с обеспечением личной и общественной безопасности граждан.

Систематическое (более двух раз в течение одного месяца) нарушение любого из указанных обязательств повлечет административную ответственность собственника жилого или нежилого помещения. Конкретная ответственность пока не прописана.