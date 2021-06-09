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Матчи России на Евро-2020 покажут в Новосибирске на большом экране

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © teamrussia, instagram.com/teamrussia

Фан-зона для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу появится в Новосибирске. Площадка будет расположена в региональном центре волейбола «Локомотив – Арена».

Первая игра сборной России на Чемпионате Европы по футболу УЕФА состоится 12 июня против команды Бельгии. Но транслировать будут следующие два матча — против Финляндии и Дании.

Первая трансляция «Россия — Финляндия» состоится 16 июня в 20.00. Вторую игру, где сборная России сыграет со сборной Дании, можно будет посмотреть в зоне публичного просмотра 22 июня в 02.00.

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В зрительном зале будет расположен большой экран, чтобы все любители футбола могли насладиться играми сборной. Вход для зрителей будет бесплатным по билетам с указанием трибуны и посадочного места, которые можно будет получить на входе в «Локомотив – Арену». В помещении необходимо соблюдать масочный режим.

Поскольку автомобильная парковка регионального центра волейбола в вечернее и ночное время будет закрыта, для болельщиков будет организован трансфер по следующим направлениям: улица Первомайская, Академгородок, Обьгэс, Плющихинский ж/м, Северо-Чемской ж/м, Юго-Западный ж/м, микрорайоны Снегири, Родники, Чистая Слобода и улица Петухова.

Чемпионат Европы по футболу планировалось провести в 2020 году, но из-за коронавируса турнир перенесли на лето этого года. Чемпионат Европы, сохранивший название Евро-2020, пройдет в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля.

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