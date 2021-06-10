Полное солнечное затмение: как пройдет и где будет видно

Жители России в этот четверг, 10 июня 2021 года, смогут увидеть редкое небесное явление — полное кольцевое затмение Солнца. Что это означает и где будет видно солнечное затмение?

Кольцеобразное затмение Солнца с максимальной фазой пройдет в 13.40 по московскому времени. Луна покроет 0,94 диаметра солнечного диска, оставляя на виду его тонкий край, сообщает Московский планетарий.

На территории России будут видны частные фазы затмения. В область видимости частного затмения попадет практически вся территория России, кроме Крыма и Северного Кавказа, так как там Луна пройдет мимо Солнца на небе, а на Дальнем Востоке Солнце зайдет за горизонт до начала затмения.

Фаза затмения в европейской части России будет невелика, а в Сибири — существенно больше. Частная фаза затмения в Новосибирске будет видна в 18.06 по местному времени, в 19.07 Солнце будет закрыто Луной почти на 34%.

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, с промежутком в две недели. Во время этих небесных явлений Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, если Земля — лунное.

Наблюдения частного солнечного затмения важно проводить с четким соблюдением правил безопасности. На Солнце запрещено смотреть открытыми глазами или в телескоп без использования специальных солнечных светофильтров.

При наблюдениях в телескоп светофильтр должен устанавливаться на объектив телескопа. Самый безопасный способ — проецирование изображения Солнца на белый экран за окуляром телескопа. При этом телескоп нужно наводить на Солнце, не глядя в окуляр.

Где посмотреть затмение в Новосибирске?

Предстоящее кольцеобразное затмение 10 июня 2021 года открывает целую серию подобных явлений на территории России, которые будут происходить летом с интервалом в девять лет.

Если кольцеобразное затмение 10 июня 2021 года будет видно только в крайне труднодоступной части нашей страны, то уже следующее в этой серии, 1 июня 2030 года, можно будет наблюдать в густонаселенных районах, включая юг европейской части России.