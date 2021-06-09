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Документальный фильм Кончаловского о России выйдет на ТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом «Россия»

Премьера документального фильма Андрея Кончаловского «Человек неунывающий» состоится 13 июня в 01.30 на телеканале «Россия». Это попытка режиссера ответить на вопрос, что мир знает о России.

Герои картины Андрея Кончаловского «Человек неунывающий» — люди, которые, несмотря на все жизненные трудности, находят силы оставаться оптимистами, у которых есть внутренняя опора.

Молодой аспирант, работающий учителем в сельской школе, фермер, оглядывающий свои гектары, батюшка, играющий со своими детьми и даже знакомый всем почтальон Тряпицын, задающийся вопросами о демократии. Их редко увидишь в репортажах и телепрограммах.

Семь новелл, семь выхваченных из жизни фрагментов создают яркий и честный портрет простого человека, живущего где-то между Востоком и Западом, между Богом и Дьяволом, между свободой и необходимостью. И его особая сила заключается в том, чтобы верить в лучшее и не унывать.

«Замысел был очень простой — найти людей, которые в данной ситуации, в данной жизни сегодня находят какие-то опоры. Мы сделали картину, которая может быть интересна людям, чтобы, посмотрев её, они сказали себе – все же есть надежда», — цитирует пресс-служба «России» режиссера Андрея Кончаловского.

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Tanatholog

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