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Фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» выходит в шириокий прокат в четверг, 10 июня.

Историю про нерпу Юму рассказывают актеры Константин Хабенский и Чулпан Хаматова. Уникальные съемки позволяют проследить жизнь животного от рождения до вступления в самостоятельную жизнь.

«Однажды в одном древнем-предревнем, глубоком-преглубоком, чистом-пречистом озере, где море опасностей, случилось чудо. В маленьком снежном домике появилась на свет крохотная, необыкновенно любопытная и очень смелая Юма. Ей придется в одиночку совершить далекое путешествие на неведомые Ушканьи острова», — говорится в сонопсисе фильма.

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ponhik78

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ponhik78

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