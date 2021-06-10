Фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» вышел в прокат

Фото: © кадр из фильма
Фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» выходит в шириокий прокат в четверг, 10 июня.
Историю про нерпу Юму рассказывают актеры Константин Хабенский и Чулпан Хаматова. Уникальные съемки позволяют проследить жизнь животного от рождения до вступления в самостоятельную жизнь.
«Однажды в одном древнем-предревнем, глубоком-преглубоком, чистом-пречистом озере, где море опасностей, случилось чудо. В маленьком снежном домике появилась на свет крохотная, необыкновенно любопытная и очень смелая Юма. Ей придется в одиночку совершить далекое путешествие на неведомые Ушканьи острова», — говорится в сонопсисе фильма.
ponhik78Кстати Путин уже отреагировал))) Полицейский на свободе, "оставшееся в живых" нападавшие за решёткой,...
TanathologЭто малолетнее зверье и без оружия загрызет.Нечего было за кобуру хвататься, нечего было сбегать, потом...
BadBoy91ДА ЭТИ ПОДАЧКИ ДАЖЕ НЕ РЕАЛИЗУЮТ, ЭТО ЛИШЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДОПАРТИИ....
ponhik78Сам факт нападения на полицейских уже является причиной! И плевать что там и кто по этому поводу думает.