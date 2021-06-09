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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Водитель пожаловался на «штраф за тень»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Синие ведерки, facebook.com

Московский водитель пожаловался на штраф, который ему выписали за пересечение сплошной разметки тенью от кроссовера. Выяснилось, что его оштрафовали за другое нарушение.

Участник сообщества «Синие ведерки» в Facebook выложил фотографию из пришедшего ему постановления о нарушении ПДД — несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. На снимке видно, что тень от кроссовера SsangYong пересекает сплошную линию разметки.

Штраф автомобилисту был выписан за неостановку на стоп-линии, прокомментировали Autonews.ru в Центре организации дорожного движения Москвы. Согласно части 1 статьи 12.16. КоАП, штраф за такое нарушение составляет 500 рублей. Чтобы не получить штраф, водитель обязан полностью остановиться перед знаком «Стоп», а не просто притормозить.

Автор поста в комментариях ответил, что ему фотографию с нарушением не прислали, только ту, что он опубликовал.

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