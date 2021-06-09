Водитель пожаловался на «штраф за тень»

Московский водитель пожаловался на штраф, который ему выписали за пересечение сплошной разметки тенью от кроссовера. Выяснилось, что его оштрафовали за другое нарушение.

Участник сообщества «Синие ведерки» в Facebook выложил фотографию из пришедшего ему постановления о нарушении ПДД — несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. На снимке видно, что тень от кроссовера SsangYong пересекает сплошную линию разметки.

Штраф автомобилисту был выписан за неостановку на стоп-линии, прокомментировали Autonews.ru в Центре организации дорожного движения Москвы. Согласно части 1 статьи 12.16. КоАП, штраф за такое нарушение составляет 500 рублей. Чтобы не получить штраф, водитель обязан полностью остановиться перед знаком «Стоп», а не просто притормозить.

Автор поста в комментариях ответил, что ему фотографию с нарушением не прислали, только ту, что он опубликовал.