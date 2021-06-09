Деньги порадовали россиян сильнее крепкой семьи

Аналитики спросили россиян, что приносит им счастье – вариант «достойная зарплата» оказался самым популярным в соцопросе, который среди 5 тысяч жителей России провела служба исследований сервиса «Работа.ру».

«57% опрошенных отметили, что на их ощущение счастья позитивно влияет достойный заработок (множественный выбор). Еще для 53% жителей России одним из главных факторов счастья являются хорошие условия жизни, а 52% респондентов отметили влияние крепкой семьи», – говорится в сообщении.

Также 45% участников исследования указали, что их делают счастливыми успехи детей. 32% опрошенных счастье приносит хороший партнер в отношениях. Еще 27% респондентов радует хорошая погода.