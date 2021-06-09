НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Деньги порадовали россиян сильнее крепкой семьи

Источник:
Sibnet.ru
272 2
Фото: © Sibnet.ru

Аналитики спросили россиян, что приносит им счастье – вариант «достойная зарплата» оказался самым популярным в соцопросе, который среди 5 тысяч жителей России провела служба исследований сервиса «Работа.ру».

«57% опрошенных отметили, что на их ощущение счастья позитивно влияет достойный заработок (множественный выбор). Еще для 53% жителей России одним из главных факторов счастья являются хорошие условия жизни, а 52% респондентов отметили влияние крепкой семьи», – говорится в сообщении.

Также 45% участников исследования указали, что их делают счастливыми успехи детей. 32% опрошенных счастье приносит хороший партнер в отношениях. Еще 27% респондентов радует хорошая погода.

Еще по теме
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии планов отключать Россию
Депутаты придумали платить по 10 тысяч всем жителям просто так
Мировой экономике предсказали рекордный отскок
Самозанятым разрешат ипотечные каникулы
смотреть все
Экономика #Деньги #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Взрыв произошел на угольном разрезе в Бурятии
Заморозки придут в Томскую область
Кузбасский кот-боксер стал звездой TikTok
Суд начал оглашение приговора по делу о ДТП с 19 погибшими
Самое популярное
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Грозы и град накроют Томскую область
Обсуждение (2)
Картина дня
Депутаты придумали платить по 10 тысяч всем жителям просто так
Пьяным и детям запретят выгуливать животных в России
ГИБДД захотела снизить скорость в городах до 30 км/ч
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии планов отключать Россию
О самом главном
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

Tanatholog

Это малолетнее зверье и без оружия загрызет.Нечего было за кобуру хвататься, нечего было сбегать, потом...

ponhik78

Кстати Путин уже отреагировал))) Полицейский на свободе, "оставшееся в живых" нападавшие за решёткой,...

all busy

Все правильно ППС-ник сделал, не нравится Азербайджанской общественности Российские законы - кто вас...

Alaxel

А главного виновного почему не просят наказать - водителя автомобиля Toyota? Если бы не нарушал, не бузил...
Sibnet.Ru