Поднявшаяся вода обрушила мост в Забайкалье

Мост на подъезде к селу Толбага в Забайкалье обрушился из-за подтопления. Дорожники прокладывают объездную дорогу, проезд к селу пока не восстановлен, сообщила пресс-служба краевого Минстроя.

В июне из-за обильных осадков в Забайкальском крае сложилась сложная паводковая обстановка. Уровень рек начал подниматься, в некоторых районах вода затопила проезжие части. В среду из-за подмыва обрушился мост на подъезде к селу Толбага.

«Пока проезд не восстановлен, дорожники решают вопрос с обустройством объезда и установкой водопропускной трубы», — рассказал исполняющий обязанности главы регионального Минстроя Сергей Кривощеков.

Сейчас в районе из-за выхода воды на проезжую часть также затруднен проезд на подъезде к селу Катаево и участке дороги Малета-Пески.

По данным синоптиков на утро среды, на реках Аргунь в Приаргунском районе, Чикой, Хилок, отдельных участках Онона и Ингоды продолжает подниматься вода. В ближайшие двое суток подъем продолжится, ожидается выход воды на пойму.