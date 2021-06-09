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Поднявшаяся вода обрушила мост в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Рухнувший из-за подмыва мост в Забайкалье
Рухнувший из-за подмыва мост в Забайкалье
Фото: © пресс-служба Минстроя Забайкальского края

Мост на подъезде к селу Толбага в Забайкалье обрушился из-за подтопления. Дорожники прокладывают объездную дорогу, проезд к селу пока не восстановлен, сообщила пресс-служба краевого Минстроя.

В июне из-за обильных осадков в Забайкальском крае сложилась сложная паводковая обстановка. Уровень рек начал подниматься, в некоторых районах вода затопила проезжие части. В среду из-за подмыва обрушился мост на подъезде к селу Толбага.

«Пока проезд не восстановлен, дорожники решают вопрос с обустройством объезда и установкой водопропускной трубы», — рассказал исполняющий обязанности главы регионального Минстроя Сергей Кривощеков.

Сейчас в районе из-за выхода воды на проезжую часть также затруднен проезд на подъезде к селу Катаево и участке дороги Малета-Пески.

По данным синоптиков на утро среды, на реках Аргунь в Приаргунском районе, Чикой, Хилок, отдельных участках Онона и Ингоды продолжает подниматься вода. В ближайшие двое суток подъем продолжится, ожидается выход воды на пойму.

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