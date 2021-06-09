Власти Бурятии отменили выпускные из-за третьей волны коронавируса

Правительство Бурятии отменило выпускные вечера в школах, а также праздничные банкеты из-за увлечения количества зараженных коронавирусом. Школьники получат аттестаты в классе.

О начале третьей волны коронавируса правительство Бурятии объявило в конце мая. В республике ввели ряд ограничений, отменив диспансеризацию в поликлиниках и ограничив работу общепита. А в среду региональные власти сообщили об отмене выпускных и банкетов в честь окончания школы.

«Эпидемиологическая ситуация сложная. Мы растем стремительно, и приближаемся к показателям осени. И это решение — не потому что нравится ограничивать, а потому что по-другому невозможно», — отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Вручение аттестатов будет проходить в классе. Обязательно соблюдение масочного режима, социальной дистанции.

По данным правительства, заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике превысила среднероссийский показатель на 60%. Бурятия занимает третье место среди регионов России по росту заболеваемости.