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Зрители перечислили сериалы, о продолжении которых мечтают

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Шерлок»

Самыми популярными сериалами, продолжения которых ждут больше всего, казались «Шерлок» и «Остаться в живых».

По итогам опроса «Кино Mail.ru», в котором приняли участие более 11,5 тысячи пользователей, определился список самых востребованных сериалов. На первом месте оказался сериал «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Его продолжение хотят увидеть 15% опрошенных.

На втором месте расположился сериал «Остаться в живых» — за него проголосовали 14% респондентов. Третью позицию заняло шоу «Игра престолов» (13%).

Также в списке сериалов оказались «Друзья», «Доктор Хаус», «Секретные материалы», «Теория большого взрыва», «Во все тяжкие», «Клиника», «Зачарованные», «Офис» и «Секс в большом городе». Единственным российским сериалом в списке стала «Бригада».

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