Депутаты придумали платить по 10 тысяч всем жителям просто так

Депутаты от «Справедливой России» предлагают раздавать гражданам России по 10 тысяч рублей просто так, законопроект о безусловном базовом доходе внесут осенью, сообщил зампред фракции Олег Шеин.

Безусловный базовый доход — социальная концепция, предполагающая регулярную выплату определенной суммы денег каждому члену сообщества со стороны государства.

СР уже внесла в Госдуму законопроект, предполагающий ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, а осенью фракция планирует направить в правительство инициативу о распространении такой выплаты на всех россиян, приводят «Известия» слова Шеина.

По его расчетам, если проект будет принят, то ежегодно на его реализацию потребуется выделять около 18 триллионов рублей. Для покрытия этих расходов властям необходимо активнее бороться с сокращением офшорных счетов крупных российских предприятий, считает депутат.

Однако в экспертном сообществе указывают, что России не хватит средств на реализацию проекта. 18 триллионов рублей — пока неподъемная сумма для отечественного бюджета, сообщил основатель ОМС в России, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин.