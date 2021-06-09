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Депутаты придумали платить по 10 тысяч всем жителям просто так

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты от «Справедливой России» предлагают раздавать гражданам России по 10 тысяч рублей просто так, законопроект о безусловном базовом доходе внесут осенью, сообщил зампред фракции Олег Шеин.

Безусловный базовый доход — социальная концепция, предполагающая регулярную выплату определенной суммы денег каждому члену сообщества со стороны государства.

СР уже внесла в Госдуму законопроект, предполагающий ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, а осенью фракция планирует направить в правительство инициативу о распространении такой выплаты на всех россиян, приводят «Известия» слова Шеина.

По его расчетам, если проект будет принят, то ежегодно на его реализацию потребуется выделять около 18 триллионов рублей. Для покрытия этих расходов властям необходимо активнее бороться с сокращением офшорных счетов крупных российских предприятий, считает депутат.

Однако в экспертном сообществе указывают, что России не хватит средств на реализацию проекта. 18 триллионов рублей — пока неподъемная сумма для отечественного бюджета, сообщил основатель ОМС в России, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин.

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Политика #Россия #Законы #Деньги
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Топ комментариев

Tanatholog

Это малолетнее зверье и без оружия загрызет.Нечего было за кобуру хвататься, нечего было сбегать, потом...

ponhik78

Кстати Путин уже отреагировал))) Полицейский на свободе, "оставшееся в живых" нападавшие за решёткой,...

all busy

Все правильно ППС-ник сделал, не нравится Азербайджанской общественности Российские законы - кто вас...

ponhik78

Сам факт нападения на полицейских уже является причиной! И плевать что там и кто по этому поводу думает.
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