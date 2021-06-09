Рекрутеры перечислили «самоубийственные» фразы соискателей

Фраза соискателя на первом собеседовании о ближайшем отпуске или об увольнении всех потенциальных коллег, скорее всего, станет причиной отказа от места. Представители агентств по поиску работы перечислили Sibnet.ru о самых «самоубийственных» фразах кандидатов.
«Главная ошибка, которую может совершить соискатель, это совсем не подготовиться к собеседованию. Встреча с потенциальным работодателем — диалог, в ходе которого обе стороны "продают" себя друг другу», — прокомментировала Sibnet.ru руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.
Работодатель, даже при безупречно резюме всегда будет оценивать кандидата при личной встрече. Порой соискатели срезаются именно на этом этапе, а медвежью услугу им оказывают «самоубийственные» фразы, объяснила вице-президент SuperJob по работе с соискателями Елена Никифорова.
Самые неприятные для рекрутера фразы:
- «Вы что, не читали мое резюме? Там все написано!»
- «С кем не сработался предыдущий сотрудник?»
- «Когда мой ближайший отпуск?»
- «Я ничего не знаю о вашей компании, расскажите мне»
- «Все надо переделать»
- «Всех уволить»
«В нашей практике мы знаем о случае, когда одному соискателю отказали после вопроса: "А кофе меня угостят? Я утром не успел дома попить". Согласитесь, это комичная, но странная ситуация для человека, претендующего на серьезную руководящую позицию, например», — отметила Никифорова.
Самый лучший вариант поведения в разговоре — отвечать на вопросы работодателя полно и по делу. «Если информация не имеет отношения к вашей будущей деятельности, не говорите об этом совсем», — добавила региональный представитель Авито Работы в Сибири Екатерина Салостий.
По словам экспертов, молчание и закрытость выдают неподготовленность или незаинтересованность человека. А за чрезмерной разговорчивостью и уходом от прямых ответов нередко обнаруживается желание скрыть непрофессионализм и отсутствие опыта.
TanathologЭто малолетнее зверье и без оружия загрызет.Нечего было за кобуру хвататься, нечего было сбегать, потом...
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all busyВсе правильно ППС-ник сделал, не нравится Азербайджанской общественности Российские законы - кто вас...
ponhik78Сам факт нападения на полицейских уже является причиной! И плевать что там и кто по этому поводу думает.