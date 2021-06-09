Рекрутеры перечислили «самоубийственные» фразы соискателей

Фраза соискателя на первом собеседовании о ближайшем отпуске или об увольнении всех потенциальных коллег, скорее всего, станет причиной отказа от места. Представители агентств по поиску работы перечислили Sibnet.ru о самых «самоубийственных» фразах кандидатов.

«Главная ошибка, которую может совершить соискатель, это совсем не подготовиться к собеседованию. Встреча с потенциальным работодателем — диалог, в ходе которого обе стороны "продают" себя друг другу», — прокомментировала Sibnet.ru руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

Работодатель, даже при безупречно резюме всегда будет оценивать кандидата при личной встрече. Порой соискатели срезаются именно на этом этапе, а медвежью услугу им оказывают «самоубийственные» фразы, объяснила вице-президент SuperJob по работе с соискателями Елена Никифорова.

Самые неприятные для рекрутера фразы:

«Вы что, не читали мое резюме? Там все написано!»

«С кем не сработался предыдущий сотрудник?»

«Когда мой ближайший отпуск?»

«Я ничего не знаю о вашей компании, расскажите мне»

«Все надо переделать»

«Всех уволить»

«В нашей практике мы знаем о случае, когда одному соискателю отказали после вопроса: "А кофе меня угостят? Я утром не успел дома попить". Согласитесь, это комичная, но странная ситуация для человека, претендующего на серьезную руководящую позицию, например», — отметила Никифорова.

Самый лучший вариант поведения в разговоре — отвечать на вопросы работодателя полно и по делу. «Если информация не имеет отношения к вашей будущей деятельности, не говорите об этом совсем», — добавила региональный представитель Авито Работы в Сибири Екатерина Салостий.

По словам экспертов, молчание и закрытость выдают неподготовленность или незаинтересованность человека. А за чрезмерной разговорчивостью и уходом от прямых ответов нередко обнаруживается желание скрыть непрофессионализм и отсутствие опыта.