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Рекрутеры перечислили «самоубийственные» фразы соискателей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Фраза соискателя на первом собеседовании о ближайшем отпуске или об увольнении всех потенциальных коллег, скорее всего, станет причиной отказа от места. Представители агентств по поиску работы перечислили Sibnet.ru о самых «самоубийственных» фразах кандидатов.

«Главная ошибка, которую может совершить соискатель, это совсем не подготовиться к собеседованию. Встреча с потенциальным работодателем — диалог, в ходе которого обе стороны "продают" себя друг другу», — прокомментировала Sibnet.ru руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

Работодатель, даже при безупречно резюме всегда будет оценивать кандидата при личной встрече. Порой соискатели срезаются именно на этом этапе, а медвежью услугу им оказывают «самоубийственные» фразы, объяснила вице-президент SuperJob по работе с соискателями Елена Никифорова.

Самые неприятные для рекрутера фразы:

  • «Вы что, не читали мое резюме? Там все написано!»
  • «С кем не сработался предыдущий сотрудник?»
  • «Когда мой ближайший отпуск?»
  • «Я ничего не знаю о вашей компании, расскажите мне»
  • «Все надо переделать»
  • «Всех уволить»

«В нашей практике мы знаем о случае, когда одному соискателю отказали после вопроса: "А кофе меня угостят? Я утром не успел дома попить". Согласитесь, это комичная, но странная ситуация для человека, претендующего на серьезную руководящую позицию, например», — отметила Никифорова.

Самый лучший вариант поведения в разговоре — отвечать на вопросы работодателя полно и по делу. «Если информация не имеет отношения к вашей будущей деятельности, не говорите об этом совсем», — добавила региональный представитель Авито Работы в Сибири Екатерина Салостий.

По словам экспертов, молчание и закрытость выдают неподготовленность или незаинтересованность человека. А за чрезмерной разговорчивостью и уходом от прямых ответов нередко обнаруживается желание скрыть  непрофессионализм и отсутствие опыта.

Тема: Делаем карьеру
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Топ комментариев

Tanatholog

Это малолетнее зверье и без оружия загрызет.Нечего было за кобуру хвататься, нечего было сбегать, потом...

ponhik78

Кстати Путин уже отреагировал))) Полицейский на свободе, "оставшееся в живых" нападавшие за решёткой,...

all busy

Все правильно ППС-ник сделал, не нравится Азербайджанской общественности Российские законы - кто вас...

ponhik78

Сам факт нападения на полицейских уже является причиной! И плевать что там и кто по этому поводу думает.
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