Попутчиков застреленного полицейским новосибирца заподозрили в грабеже

Следственный комитет узнал о причастности к хулиганству и грабежу, совершенных в Новосибирске прошлой осенью, двух местных жителей, ехавших в машине с другом, которого при задержании застрелил инспектор ДПС.

28 мая инспекторы ДПС в Мошковском районе попытались остановить Toyota. После преследования автомобиль остановился, ехавшие в нем попытались скрыться, одного удалось задержать. Двое других вернулись и попытались оказать сопротивление, тогда один из полицейских достал табельное оружие. В ходе борьбы он «непроизвольно» выстрелил в одного из сопротивлявшихся, 19-летний парень погиб.

«Получены данные о причастности двух обвиняемых Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова к совершению в октябре 2020 года в Новосибирске хулиганства и грабежа», – сообщил Следственный комитет РФ.

По данным следствия, осенью обвиняемые в ответ на замечание из-за неправильно припаркованного на газоне автомобиля избили мужчину и требовали передать им все имевшиеся у него деньги. Расследование этого дела приостановили из-за того, что не могли найти виновников.

После публикации в СМИ видеозаписей с места ЧП в Мошковском районе потерпевший опознал Курбанова как одного из нападавших. Расследование возобновили.

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«Проведено опознание Курбанова, у него изъята куртка, в которой он, предположительно, находился в момент нападения на потерпевшего. По ней проводится соответствующая экспертиза», – сказано в сообщении.

Также назначена экспертиза по видеозаписи, на которой зафиксированы обстоятельства нападения и автомобиль, принадлежащий Курбанову.

После ЧП в Мошковском районе двоих новосибирцев отправили в СИЗО по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти.