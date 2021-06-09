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Малышева назвала аналог виагры с грядки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com/ru/users/victoria_borodinova-6314823/

Зеленый и репчатый лук расширяют сосуды и увеличивают потенцию у мужчин, овощ действует похожим на виагру способом, сказала телеведущая и врач Елена Малышева в программе «Жить здорово».

В луке содержатся азотистые соединения, которые необходимы для формирования окиси азота. Это сосудорасширяющее вещество, которое способствует хорошей эрекции.

«Препарат «Виагра» на этом и работает, он расширяет сосуды за счет азотистого соединения», — сказала Малышева.

Кроме того, регулярное употребление лука приводит к снижению частоты развития рака. Чтобы после употребления лука не пахло изо рта, надо выпить стакан молока.

Тема: Человек и еда
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Tanatholog

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ponhik78

Сам факт нападения на полицейских уже является причиной! И плевать что там и кто по этому поводу думает.
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