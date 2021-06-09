Малышева назвала аналог виагры с грядки

Зеленый и репчатый лук расширяют сосуды и увеличивают потенцию у мужчин, овощ действует похожим на виагру способом, сказала телеведущая и врач Елена Малышева в программе «Жить здорово».
В луке содержатся азотистые соединения, которые необходимы для формирования окиси азота. Это сосудорасширяющее вещество, которое способствует хорошей эрекции.
«Препарат «Виагра» на этом и работает, он расширяет сосуды за счет азотистого соединения», — сказала Малышева.
Кроме того, регулярное употребление лука приводит к снижению частоты развития рака. Чтобы после употребления лука не пахло изо рта, надо выпить стакан молока.
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