Малышева назвала аналог виагры с грядки

Зеленый и репчатый лук расширяют сосуды и увеличивают потенцию у мужчин, овощ действует похожим на виагру способом, сказала телеведущая и врач Елена Малышева в программе «Жить здорово».

В луке содержатся азотистые соединения, которые необходимы для формирования окиси азота. Это сосудорасширяющее вещество, которое способствует хорошей эрекции.

«Препарат «Виагра» на этом и работает, он расширяет сосуды за счет азотистого соединения», — сказала Малышева.

Кроме того, регулярное употребление лука приводит к снижению частоты развития рака. Чтобы после употребления лука не пахло изо рта, надо выпить стакан молока.